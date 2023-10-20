فريد زهران: شاركنا في وقفات لدعم فلسطين.. وإسرائيل لن تنجح في تصفية القضية

قال المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن إسرائيل لن تنجح في فرض التهجير القسري للشعب الفلسطيني تجاه مصر، كما أن مصر ستواصل فتح معبر رفع من جانبها واستقبال المساعدات من العالم بأكمله لمحاولة إيصالها للشعب الفلسطيني، وستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقه في وجود دولة مستقلة له، ولن تقبل مصر بتصفية القضية الفلسطيينة على الاطلاق.

نتواصل مع البعثات الدبلوماسية للتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تواصل مع القوات الفلسطينية على أرض الواقع خلال الأيام الماضية للتأكيد على تضامن الشعب المصري مع الشعب الفلسطيني، فضلا عن التواصل مع قيادات الجبهة الديمقراطية والشعبية في فلسطين، وعلى الجانب الأخر تواصل مع عدد من البعثات الدبلوماسية للتأكيد على رفض الشعب المصري لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، ولا زلت أحاول التواصل مع أكبر عدد من البعثات الدبلوماسية للتنيد بجرائم الاحتلال.

وشدد زهران على أنه حملته وأعضاء حزب المصري الديمقراطي شاركوا في وقفات احتجاجية لدعم الشعب الفلسطيني اليوم والتي كانت في عدد من الميادين، قائلا:«نراهن على استمرار صمود الشعب الفلسطيني، وإستمرار صمود الإدارة المصرية لإدخال المساعدات إلى غزة، وعدم قبول دخول أي أجانب مالم يفتح المعبر لتوصيل المساعدات إلى فلسطين أولا».