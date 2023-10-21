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حظك اليوم برج القوس السبت 21-10-2023.. مهنيا وعاطفيا

كتب:

صفية النجار
12:06 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
برج القوس

برج القوس

يعرف مواليد برج القوس بأنهم مغرمون بالمرح ومحبوبون، ويحبون الرياضة والتنزه وحب الحيوانات، ويتميزون بالذكاء الذي يجذب الجميع إليهم.

ومن مشاهير برج القوس هاني شاكر ونجلاء فتحي، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج القوس السبت 21-10-2023، مهنيا وعاطفيا وماليا، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

بعض المهام تحتاج يا برج القوس إلى موقف صريح وستحتاج إلى إظهار الطاقة والحماس وتعامل مع ضغط العمل بثقة واغتنم أيضا كل مهمة جديدة كفرصة للنمو، ولا تضيع وقتك.

حظك اليوم برج القوس ماليا

أموالك في حالة تغير مستمر كن منضبطًا في إنفاقك وضع في اعتبارك البحث عن طرق جديدة لزيادة الدخل.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

يصادفك شخص مثير للاهتمام ويكاد يكون من المستحيل تجاهل سحره وجاذبيته اليوم، ربما تكون مترددا فى التعبير عن شعورك، لكن لا تقلق فسوف تنجح.

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بقلم صفية النجار