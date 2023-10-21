فرنسا: سنقدم مساعدات طارئة لأهل غزة ونقدر جهود مصر في هذه القضية

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه يمكن أن يتوجه إلى الشرق الأوسط في الأيام أو الأسابيع المقبلة، إذا كان ذلك سيؤدي إلى تحقيق نتائج مفيدة ووقف تصاعد الأحداث والتوترات.

وأضاف ماكرون، أن ذلك القرار بالتوجه للشرق الأوسط «يعتمد على النقاشات التي سأجريها في الساعات والأيام المقبلة مع جميع زعماء المنطقة».

وأعلن ماكرون في تغريدة له عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، أن فرنسا سترسل في أقرب وقت ممكن مساعدات إلى أهل غزة، تدخل لها من خلال مصر، في خطة إرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى سكان غزة.

وأعرب ماكرون عن تقدير فرنسا للجهود التي تبذلها مصر، بدعم من الولايات المتحدة، عن طريق فتح معبر رفح، مشيرا إلى عمله على زيادة المساعدات الإنسانية التي نقدمها للفلسطينيين بمقدار 10 ملايين يورو، علما أن قيمة هذه المساعدات بلغت 95 مليون يورو العام الماضي.