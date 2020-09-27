مساعدات من فرنسا وكوريا الجنوبية لمتضرري السيول بالسودان

وصلت مطار الخرطوم الدولي، اليوم، طائرتا مساعدات مقدمة من فرنسا وكوريا الجنوبية، دعمًا لمتضرري السيول والفيضانات بالسودان.

وكان في استقبال المساعدات بمطار الخرطوم الدكتور أحمد البشير إبراهيم مفوض العون الإنساني السوداني، والسفير محي الدين سالم رئيس لجنة مجابهة آثار السيول والفيضانات بوزارة الخارجية، والسفير عبدالرحمن خليل مدير إدارة الشؤون الآسيوية، والسفيرة هالة بابكر النور مدير إدارة الشؤون الأوروبية.

وجددت وزارة الخارجية السودانية الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، التي استجابت لنداء الاستغاثة بموجب قرار الدولة إعلان حالة الطوارئ، معربة عن تطلعها لاستمرار العون، لاسيما وأن الحاجة لازالت كبيرة بسبب اتساع المناطق المتضررة في العديد من ولايات السودان.