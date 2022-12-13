فرنسا: مؤتمر باريس تعهد بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم أوكرانيا

أعلنت فرنسا، اليوم، أن مؤتمر باريس لدعم أوكرانيا، نجح في جمع مساعدات بنحو مليار يورو، وذلك بهدف مساعدة المواطنين في تحمل فصل الشتاء، خاصة عقب تضرر منشآت الطاقة بسبب القصف الروسي منذ بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إنه سيتم تقسيم مبلغ المليار يورو، حيث سيخصص 415 مليونا لقطاع الطاقة، و25 مليونا للمياه، و38 مليونا للغذاء، و17 مليونا للصحة، و22 مليونا لوسائل النقل، في حين لم يتم تقسيم المبلغ المتبقي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

ماكرون: مؤتمر باريس يهدف إلى مساعدة الأوكرانيين

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أعلن، في وقت سابق من اليوم، افتتاح مؤتمر باريس لدعم أوكرانيا، وقال إن الشعب الأوكراني في حاجة إلى الدعم من أجل صموده لتجاوز الشتاء، ولذلك دعونا إلى هذا المؤتمر للتضامن معه، مضيفا أن المؤتمر يهدف إلى توفير مستلزمات الطاقة والغذاء لهم، فضلا عن المساعدات المادية لإصلاح البنية التحتية في أوكرانيا.

زيلينسكي: أوكرانيا تحتاج 800 مليون يورو

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في كلمة له عبر الفيديو، إن بلاده بحاجة إلى 800 مليون يورو على الأقل من أجل ترميم البنية التحتية للطاقة التي تضررت بسبب القصف الروسي، مضيفا أن هذه تعتبر مساعدات طارئة لتلبية احتياجات المواطنين خلال فصل الشتاء.

وكانت روسيا، كثفت خلال الفترة الماضية، من ضرباتها الصاروخية في أوكرانيا، مستهدفة البنية التحتية ومنشآت الطاقة والكهرباء، وأدت إلى انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق بأوكرانيا، وتركت الملايين يعانون في الشتاء دون ماء وكهرباء.