عاجل.. مجلس إدارة الزمالك الجديد يكشف موقفه النهائي من تقسيط غرامة كهربا

كشف هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك الجديد، عن موقف مجلس إدارة القلعة البيضاء من تقسيط غرامة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، الموقعة عليه لصالح الفريق الأبيض.

هشام نصر نائب رئيس الزمالك الجديد: نرفض تقسيط غرامة كهربا.. وهي حق للجماهير

وقال هشام نصر في تصريحات لموقع «الوطن سبورت»: «نرفض تمامًا فكرة تقسيط غرامة كهربا».

وأتم: «غرامة كهربا هي حق لجماهير نادي الزمالك، ولذلك لا يمكننا التفريط فيها على الإطلاق».

تشكيل مجلس إدارة الزمالك الجديد.. حسين لبيب رئيسا وهشام نصر نائبا

وكان هشام نصر قد فاز بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك، عقب تفوقه في انتخابات القلعة البيضاء، بعدما حصد 9480 صوتًا، متفوقًا على منافسه هاني العتال الذي حصد 9040 صوتًا.

ويتكون مجلس إدارة الزمالك الجديد من: حسين لبيب رئيسًا للنادي، هشام نصر نائبًا، حسام المندوه أمينًا للصندوق.

وفاز بمقاعد أعضاء مجلس إدارة النادي فوق السن كلا من أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزي وحسين السيد وعمرو أدهم ومحمد طارق، بينما الأعضاء تحت السن كان الفوز بالمقاعد من نصيب: نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي.