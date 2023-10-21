انتخابات الزمالك بألوان العلم الفلسطيني.. «غزة رمز الصمود»

يوم حاسم شهده نادي الزمالك في ظل توافد الآلاف منذ صبيحة يوم الجمعة، من أجل اختيار مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء، قبل أن تكون الكلمة العليا في النهاية لصالح «القائمة الموحدة» برئاسة حسين لبيب.

مشاهد عديدة شهدها مقر نادي الزمالك بميت عقبة، ولكن المشهد الأبرز كان مع فرض ألوان علم فلسطين نفسها على انتخابات القلعة البيضاء، في ظل الأحداث المأساوية التي تشهدها غزة منذ نحو أسبوعين.

دعم فلسطين حاضر في انتخابات نادي الزمالك

«غزة رمز الصمود» عبارة حملت رسائل وزعها بعض المرشحين على أعضاء الجمعية العمومية على هامش الانتخابات، تزامنا مع خروج الملايين إلى شوارع مصر من أجل دعم فلسطين خلال الساعات الماضية.

الأمر لم يتقصر خلال انتخابات الزمالك على تلك الرسالة، وإنما ظهر العديد من الأعضاء وهم يرتدون الوشاح الفلسطيني دعما لأبناء غزة في ظل القصف المستمر الذي يواجهونه من جانب العدوان الإسرائيلي.

فوز القائمة الموحدة في انتخابات نادي الزمالك

وفازت القائمة الموحدة بالكامل بانتخابات الزمالك، حيث يضم المجلس الجديد كلا من:

حسين لبيب: رئيس مجلس إدارة

هشام نصر: نائب رئيس مجلس إدارة

حسام المندوه: أمين صندوق

الأعضاء فوق السن:

أحمد سليمان

هاني شكري

هاني برزي

عمرو أدهم

حسين السيد

محمد طارق

الأعضاء تحت السن:

رامي نصوحي

أحمد خالد حسانين

نيرة الأحمر