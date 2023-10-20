سر انسحاب خالد لطيف من انتخابات الزمالك

شهدت انتخابات نادي الزمالك انسحابا جديدا من السباق، بعدما قرر خالد لطيف، المرشح على منصب أمين الصندوق، الانسحاب من السباق في الساعات الأخيرة قبل فتح باب التصويت في الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة.

وتقدم خالد لطيف باعتذار عن عدم المشاركة في الانتخابات اعتراضًا على قرار عودة حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق، للانتخابات في الساعات الماضية، بعد تقدمه باستشكال على حكم استبعاده من الانتخابات.

وقام خالد لطيف بإبلاغ رسمي اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة عماد البناني، وأنه لن يكمل مسيرته في الانتخابات.

موقف حسام المندوه من انتخابات الزمالك

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل حول مصير حسام المندوه باستكمال الانتخابات، قبل إعلان اللجنة الأولمبية المصرية استمراره في كشوف المرشحين في انتخابات نادي الزمالك.

وأكد أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك تلقيه خطابًا بعودة المندوه مشيرًا لانتظارهم قرار الجهة الإدارية لحسم الموقف.

فتح باب انتخابات نادي الزمالك

ويفتتح نادي الزمالك أبوابه في الساعة التاسعة صباح اليوم أبوابه من أجل إجراء انتخاب مجلس إدارة جديدة لنادي الزمالك، ليستمر الانتخابات حتى الساعة السابعة مساءً.