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مصر تستعد لإدخال شاحنات المساعدات الطبية إلى قطاع غزة

كتب:

نرمين عفيفي
08:35 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
قوافل المساعدات الإنسانية

قوافل المساعدات الإنسانية

قال مصطفى عبدالفتاح، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّ الاستعدادات متواصلة أمام معبر رفح، لإدخال شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، بعد أن مهدت السلطات الطريق.

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الأولوية في دخول الشحنات الآن ستكون للمساعدات الطبية، والمساعدات الغذائية ستدخل في وقت لاحق، متابعا أنّه منذ الرابعة فجرا وحتى الآن لم تقع انفجارات في العمق الفلسطيني، والأوضاع هادئة.

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