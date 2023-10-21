«القاهرة الإخبارية»: المتطوعون أمام معبر رفح أكدوا عدم رحيلهم حتى دخول المساعدات

تجددت الغارات التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة، ليُسمع دوي انفجارات عنيفة في الداخل الفلسطيني على إثر هذه الغارات، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

مراسل القناة: دوي انفجارات تم سماعها على الجانب الفلسطيني

وقالمصطفى عبد الفتاح، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من معبر رفح، إنَّ دوي انفجارات تم سماعها على الجانب الفلسطيني، والتي جاءت عنيفة متتالية، موضحا: «تم سماع أكثر من انفجار بالعمق الفلسطيني، وهذه الانفجارات بحسب التوقعات فإنها ستعيق دخول المساعدات الإنسانية للقطاع».

الانفجارات توحي برسائل من قوات الاحتلال

وأضاف «عبد الفتاح»، أنَّ الانفجارات توحي برسائل من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تزال عند معبر رفح، ولا تزال ترسل العديد من رسائل التعنت بأنَّها ستعيق دخول المساعدات، خاصةً بعد بث الأنباء حول الاستعدادات لمرور الشاحنات المتواجدة أمام المعبر بالمساعدات الطبية، قائلاً: «هذا هو المشهد الآن من أمام معبر رفح».

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»: «نتحدث عن الاستعدادات أمام معبر رفح، فالشاحنات لا زالت موجودة ، وكذلك المتطوعين والمشاركين من قبل التحالف الوطني.. والكل يصر على أنه لن يغادر ويؤكد عدم رحيله عن المنطقة قبل انطلاق المساعدات ووصولها إلى الأشقاء بفلسطين».