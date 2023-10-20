مع قرب فتح معبر رفح.. تعرف على طرق التبرع لأهل غزة بالدم والأموال

يترقب المصريون دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، عقب إعلان الولايات المتحدة موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح خلال ساعات لدخول المساعدات، لنجدة الشعب الفلسطيني، في ظل مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية على قطاع غزة، مستهدفًا الأبرياء المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، بقصف المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات، ما أسفر عن استشهاد 4137 شهيدا حتى الآن بينهم ما يقرب من 1500 طفل، ونحو 13 ألف مصاب بحسب إحصاءات الصحة الفلسطينية.

مصر بادرت بتقديم المساعدات الإنسانية

وبادرت الدولة المصرية بتقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين من خلال معبر رفح، وتكاتفت العديد من مؤسسات الدولة والجمعيات الخيرية لإتاحة وسائل التبرع لأهالي غزة، منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى». ويمكن للكثيرين التطوع بالتبرع بالدم أو المساعدات الإنسانية الأخرى لصالح أهالي غزة، من خلال عدة جهات، كالتالي:

1- الهلال الأحمر المصري

يمكن التبرع للهلال الأحمر المصري بالدم للأشقاء في غزة أو الأموال لشراء المستلزمات الطبية، «أون لاين» من خلال موقع جمعية الهلال الأحمر المصري من هنـــــــــــا.

كما يمكن الاتصال بمندوب الهلال عن طريق 15322 (داخلي 3) وكتابة الاسم، العنوان، رقم المحمول، والمبلغ وسيتم التواصل معك.

2- حياة كريمة

كما يُمكن التبرع لغزة، من خلال حسابات مؤسسة حياة كريمة في البنوك المصرية وهي:

- البنك التجاري الدولي: 100058267915.

- بنك مصر: 1160001000018501.

- البنك الأهلي المصري: 1003171263956002025.

- البنك العربي الأفريقي الدولي: 1104533910020205.

3- بيت الزكاة والصدقات المصري

ويمكن التبرع والمشاركة في دعم الفلسطينيين بقطاع غزة من خلال بيت الزكاة والصدقات التابع للأزهر الشريف من هنــــــــــــا:

ويمكن التبرع أيضا عبر:

- حسابات المؤسسة بجميع البنوك

- فودافون كاش بالاتصال على #111*9*

- اطلب المندوب عن طريق الخط الساخن 15111.

- عن طريق InstaPay

- رقم الحساب ببنك مصر: 4750199000000353

- رقم الحساب الدولي: EG750002047504750199000000353

- رقم الحساب بالبنك المركزي: (IBAN):EG500001000100000004001038899‏‎

4- بنك الطعام المصري

ويمكن التبرع من خلال بنك الطعام حيث يصل سعر كرتونة المواد الغذائية 400 جنيه مصري، أو يمكن التبرع بأي مبلغ، وذلك من خلال الطرق الآتية:

- الاتصال بالمندوب للتحصيل من المنازل عن طريق الاتصال بـ16060، وحساب موحد بجميع البنوك على رقم 888777 الموقع الإلكتروني.

وللتبرع من خارج مصر من خلال أرقام التحويلات البنكية المتاحة بإستخدام أكواد التحويل الخاصة بكل بنك: www.efb.eg.

ويمكن التبرع من خلال منافذ: فوري ومصاري وأمان وسداد وأوباي وTalabat- Instapay والأهلي ممكن وBee وخدماتي.

رسالة نصية: إرسال رسالة نصية من أي هاتف محمول على رقم 9770 مع كتابة كلمة «فلسطين» (قيمة الرسالة 5 جنيهات).

فوري: من أي ماكينة فوري كود 99981.

بنك القاهرة: حساب رقم 8384/501/30.

- IBAN: EG440004103000000305010008384.

- بنك CIB: حساب رقم 100035211157.

- كود تسويقي: 911111.

- ‎البنك العربي الأفريقي الدولي: حساب رقم 702 379-3910-001.

- بنك SAaIB فرع المعادي: حساب رقم 2820302932110010

5- مؤسسة مرسال

يمكن التبرع لمؤسسة مرسال لدغم قطاع غزة بفلسطين المحتلة من خلال الاتصال بالمندوب على رقم 19340 أو بالفيزا mersal-ngo.org أو فودافون كاش، أو من خلال البنوك التالية:

- بنك مصر5450001000003297

- البنك التجاري الدولي CIB100034654454

- البنك الأهلي المصري 1953071376769426268

- البنك الأهلي القطري QNB735-20311817142-68

- بنك الإمارات دبي الوطني 1019409332701

- البنك العربي الإفريقي 1015996610010201

فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى غزة

ويجرى الآن فتح معبر رفح استعدادا لدخول المسعدات الإنسانية للقطاع غزة، بناء على الاتفاق المعلن من جانب مصر والولايات المتحدة، حيث تقوم الفرق المتطوعة والمرابطة بمعبر منذ الجمعة الماضية بتفريغ سيارات المساعدات، إيذانا ببدء دخولها قطاع غزة بعد انتظار لمدة أسبوع.