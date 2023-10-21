«الرعاية الصحية» تدين العدوان الإسرائيلي.. ودقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين

أدان مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، القصف الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وقدم العزاء لأسر الضحايا، كما وقف دقيقة حدادا على أرواح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، الذين راحوا ضحية العدوان الإسرائيلي الغاشم.

جاء ذلك في مستهل الاجتماع الدوري لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، رقم (66)، والذي انعقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة باحترافية ووفق أعلى معايير الجودة العالمية.

ووافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع، على مشروع قرار حوافز إضافية للعاملين بالمناطق النائية والمناطق التي تمثل تحديات في تقديم الخدمة الصحية بمحافظات المرحلة الأولى للتغطية الصحية الشاملة، وتشمل الحوافز 4 فئات تتراوح بين 5% إلى 40% من الأجر المكمل، وتُصرف للعاملين من خارج المحافظة وداخل المحافظة.

كما وافق مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية من حيث المبدأ على ضم مدرسة تمريض «المستقبل» بمحافظة الإسماعيلية، ومدرسة تمريض «الطور» بجنوب سيناء، إلى معاهد رعاية الفنية للتمريض بالمحافظتين.

استعرض المجلس الأساليب المتطورة التي تتبعها هيئة الرعاية الصحية لتطوير التدريب والتعليم الطبي المستمر لمقدمي الرعاية الصحية، كما وافق على تصميم منصة تدريبية تعزز استراتيجية الهيئة الرامية إلى رقمنة الأنشطة بالهيئة.

وأشاد مجلس الإدارة بتطور الدخل من النقد الأجنبي من خلال مشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية «نرعاك في مصر».