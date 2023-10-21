استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة.. إليك الخطوات

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات وطرق استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، وغيرها من الفئات المستفيدة من برنامج الدعم النقدي، سواء كبار السن، أو الأيتام، أو الأطفال، أو الأسرة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة يصل إلى 5.2 مليون أسرة مستفيدة وبواقع 22 مليون شخص.

استعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة

وحول كيفية الاستعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، وجهت وزارة التضامن الاجتماعي إلى اتباع الخطوات التالية:

- أولى خطوات الاستعلام الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي للمرأة المتزوجة، هو الدخول على موقع وزارة التضامن من هذا الرابط https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/program-details.aspx?pid=10 .

- تقوم المستعلمة بالضغط على«استعلم عن نتيجتك» من على الموقع الإلكتروني للوزارة، ثم تقوم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الجزء المخصص لذلك، والضغط على زر استعلام.

- من خلال الاستعلام يمكن معرفة حال بطاقة الصرف سواء كانت سارية أو متجمدة، كما يظهر نوع البطاقة سواء تكافل أو كرامة، وفي حال إذا كانت البطاقة سارية يتم إظهار قيمة الدعم المستحق.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه خلال زيارته لقرية سدس الأمراء التابعة لمحافظة بني سويف، بزيادة معاش الدعم النقدي لتكافل وكرامة إلى 15% ويأتي ذلك تخفيفا للأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا.