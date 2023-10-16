بشرى سارة لذوي الدخل المنخفض.. «النواب» يوافق على ضم أسر جديدة لـ«تكافل وكرامة»

في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها العالم أجمع، تعمل الدولة المصرية على توسيع مجال الحماية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد من المواطنين المستحقين لها، لتخفيف من حدة آثار الأزمة الاقتصادية، وفي هذا الصدد زفت الدكتورة رانيا المشاط بشرى سارة للمواطنين، حيث أقر مجلس النواب مشروع التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي، لتعزيز توجه الدولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.

مجلس النواب يوافق على توسيع برنامج تكافل وكرامة

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين الدولة المصرية والبنك الدولي الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.

اهتمام الدولة بتعزيز الحماية الاجتماعية لذوي الدخل المنخفض

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره أحد جهود التنمية، واستكمالًا لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، بما يعزز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وتحفيز النمو الشامل والمستدام وتعزيز قدرة الفئات الأقل دخلًا على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.

ومنذ عام 2015 جرى تمويل برنامج تكافل وكرامة بقيمة 900 مليون دولار، وساهمت في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة للبرنامج وما يعادل حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين وخاصة في صعيد مصر.

اهتمام الدولة بالاستثمار في رأس المال البشري

ويعد برنامج «تكافل وكرامة» من أبرز الإجراءات المنفذة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية، بالإضافة إلى برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج فرصة لتعزيز التشغيل وزيادة فرص العمل بالتعاون مع البنك الدولي، وبرامج التعليم مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمدارس اليابانية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره.

إجراءات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة

وجاءت إجراءات الاشتراك للحصول على معاش تكافل وكرامة، على النحو التالي:

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم، بالمستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.