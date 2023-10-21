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قمة القاهرة للسلام
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رئيس وزراء العراق يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة القاهرة للسلام

كتب:

أ ش أ
09:42 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت إلى مصر؛ للمشاركة في قمة «القاهرة للسلام 2023».

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنَّ قمة القاهرة للسلام هدفها بحث الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومن المقرر أنَّ تنطلق اليوم فعاليات قمة القاهرة للسلام، التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مجموعة كبيرة من الأطراف الإقليمية والدولية؛ لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة.

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