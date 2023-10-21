محلل سياسي: قمة «القاهرة للسلام» تسعى إلى حل القضية الفلسطينية بأكملها

وجه الكاتب والمحلل السياسي من رام الله، جهاد حرب، الشكر للدولة المصرية على جهودها المتواصلة في دعم القضية الفلسطينية وإنهاء معاناة أهالي غزة، بالإضافة إلى عقد قمة القاهرة للسلام 2023 والتي تسعى إلى تخفيض التصعيد بين فلسطين وإسرائيل، وذلك بحضور زعماء 31 دولة و3 منظمات دولية.

قمة القاهرة للسلام وضعت اليد على الجرح الحقيقي

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» أن هذه القمة وضعت اليد على الجرح الحقيقي من فهم عميق لدى القيادة المصرية للمشكلة الفلسطينية، ولم تقتصر على مسألة وقف إطلاق النارفقط، إنما معالجة الحالة الحالية القائمة في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي

وتابع: «بنود هذه القمة تكمن في وقف إطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الدائمة للفلسطينيين».