أمريكا تحبط هجوما بمسيرتين استهدف قواعدها في العراق

اعترضت القوات الأمريكية طائرتين مسيرتين استهدفتا قواعدها في العراق، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.

لم يكشف المسؤولون الأمريكيون عن الجهة التي يشتبهون في تنفيذ الهجوم، لكنهم رفعوا مستوى التأهب تحسبًا لهجمات جديدة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة «رويترز».

جاء ذلك في وقت رفعت فيه واشنطن مستوى التأهب تحسبًا لهجمات جديدة، في ظل تصاعد حدة التوترات بالشرق الأوسط.