البيت الأبيض يتراجع عن تصريح بايدن بشأن الاجتياح البري لغزة: «لم يسمع السؤال»

تراجع البيت الأبيض عن تصريح للرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي يفيد بأن إسرائيل يجب أن تؤجل هجومها البري على غزة حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

البيت الأبيض يؤكد أن الرئيس لم يسمع السؤال

وفي وقت سابق، كان بايدن يصعد على متن طائرة الرئاسة، وسأل أحد المراسلين بايدن عما إذا كان ينبغي على إسرائيل تأجيل العملية البرية في غزة فأجاب بـ«نعم»، لكن البيت الأبيض أكد أنه الرئيس لم يسمع السؤال عن تأجيل إسرائيل الغزو البري، وأنه قد سمعه أنه إذا كان يرغب في الإفراج عن المزيد من الرهائن لذلك جاوب بـ«نعم».

وأشار البيت الأبيض، إلى أن الرئيس كان بعيدًا ولم يسمع السؤال، مشيرًا إلى أن السؤال كان «هل تريد أن ترى المزيد من الرهائن يطلق سراحهم؟، ولم يكن يعلق على أي شيء آخر».