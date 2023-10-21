بايدن: على إسرائيل تأجيل الاجتياح البري لغزة حتى يتم الإفراج عن الرهائن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يجب على إسرائيل تأجيل الاجتياح البري لغزة، حتى يتم الإفراج عن المزيد من الرهائن، بحسب قناة القاهرة الإخبارية.

«بلينكن»: أكثر من 200 رهينة في قطاع غزة

وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، قد أعلن خلال مؤتمر صحفي، أن هناك أكثر من 200 رهينة في قطاع غزة، ينبغي إطلاق سراحهم جميعا، وعلى إسرائيل التزام القوانين الدولية والإنسانية خلال الحرب.

«بلينكن»: نركز على المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

وأضاف «بلينكن» أنه يركز على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهناك جهود متواصلة بشأن المحتجزين الأمريكيين في غزة.