نجوم هوليوود يطالبون بايدن بالضغط لوقف إطلاق النار في غزة: لن نقف مكتوفي الأيدي

بعث مجموعة من نجوم هوليوود، رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، طالبوه فيها بالضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، وإيقاف القصف الإسرائيلي على القطاع، والإفراج عن الرهائن، بعد الأحداث الدموية التي شهدها القطاع مؤخرا، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وضمّت الرسالة توقيعات أكثر من 55 نجما في هوليوود، بينهم خواكين فينيكس، ومارك روفالو، والأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، وكايت بلانشيت، وريز أحمد، وجيسيكا تشاستاين، وأوسكار آيزاك، وأندرو جارفيلد، وجايسون موموا، وسوزان ساراندون وكوينتا برونسون، وفق ما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

وشدد النجوم في رسالتهم على ضرورة وقف إطلاق النار، والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى سكان غزة، قائلين: «بعيدا عن آلامنا وحزننا على جميع الناس هناك وأحبائهم، فإنّ ما يدفعنا هو إرادة لا تتزعزع في الدفاع عن إنسانيتنا المشتركة، نحن ندافع عن الحرية والعدالة والكرامة والسلام لجميع الناس، ونؤيد رغبة عميقة في وقف المزيد من إراقة الدماء».

وأضاف النجوم: «نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، ووقوفنا مكتوفي الأيدي دون أن نفعل شيئًا. وكما قال رئيس الإغاثة الطارئة مارتن غريفيث، فإنّ (التاريخ يراقب)».