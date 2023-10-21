«العربي الناصري»: قمة القاهرة السلام تعكس جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري، إن قمة السلام التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لبحث تداعيات الأحداث في غزة، ومن المقرر أن يتم استضافتها في القاهرة اليوم، تعكس جهود الدولة المصرية لدعم القضية الفلسطينية.

حل القضية الفلسطينية

وأكد رئيس حزب العربي الناصري، في بيان له إنه في إطار المباحثات والتحركات المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية التي تقودها مصر من أجل حلحلة القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار مع تقليل حدة التصعيد من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، تعمل الدولة وتستضيف اليوم القادة والرؤساء لعقد قمة السلام.

جهود الرئيس السيسي

وأضاف أن الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي هي تجسيد حقيقي يعلمه العالم أجمع عن موقف مصر التاريخي الراسخ والمتأصل الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في استرداد أراضيه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة من خلال حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية.