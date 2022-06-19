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محمود مسلم

«العربي الناصري» يقدم رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب

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الوطن
08:29 م | الأحد 19 يونيو 2022
«العربي الناصري» يقدم رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني للأكاديمية الوطنية للتدريب

قدم ممثلو الحزب العربي الديمقراطي الناصري برئاسة المهندس محمد النمر رئيس الحزب، رؤية الحزب بشأن محاور الحوار الوطني، للأكاديمية الوطنية للتدريب، في حضور الدكتورة رشا راغب، الرئيس التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني.

رؤية الحزب الناصري للحوار الوطني 

وقدم ممثلو الحزب الناصري رؤية الحزب بشأن الحوار الوطني، التي تتضمن مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد ممثلو الحزب الناصري أهمية الحوار الوطني، وتقديم كافة أوجه الدعم، وحرص الحزب العربي الديمقراطي الناصري على التعاون مع الأكاديمية لإنجاح الحوار.

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