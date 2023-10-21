من أجل فلسطين.. الاتحاد الأوروبي يشارك في قمة القاهرة للسلام
كتب:
أحمد عادل موسى
11:05 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
قمة القاهرة للسلام
يشارك الاتحاد الأوروبي في قمة القاهرة للسلام، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل بحث القضية الفلسطينية، وتنطلق بعد قليل.
ضرورة دعم الشعب الفلسطيني
ويؤكد الاتحاد الأوروبي ضرورة احترام القانون الدولي ويدين العنف، كما يقدم دعمًا ماليا وينفذ مشروعات في المدن الفلسطينية.
تعقد قمة القاهرة للسلام، بعد قليل، في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار البحث حول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخي بين فلسطين وإسرائيلي.
عمليات السلام في الشرق الأوسط
وتناقش قمة القاهرة للسلام عمليات السلام في الشرق الأوسط للشروع في تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود.