أستاذ علاقات دولية: إدخال المساعدات إلى غزة أهم مسارات قمة القاهرة للسلام

قالت الدكتورة إيمان زهران أستاذ العلاقات الدولية، إنه لا يمكن المساس بـ3 مسارات أساسية، ومن المتوقع أن يتم الحديث فيها خلال قمة القاهرة للسلام والبناء عليها كخارطة طريق مستقبلية.

إيقاف هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأضافت أستاذ العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن تلك المسارات وهي ما يتعلق بخفض التصعيد وإيقاف هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على غلاف غزة سواء شمالًا أو جنوبًا، مشيرة إلى أنه جرى خلال الساعات الماضية هجوم مكثف على الجنوب خاصة خان يونس وحتى وقتنا هذا يتم القصف.

وتابعت «النقطة الثانية وهي ما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وهو أمر فوري ومهم خاصة مع تصاعد الأوضاع داخل غزة، كما أن النقطة الثالثة تتعلق بالرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأمن القومي المصري وهو أمر مرفوض للغاية ولا يطرح للتداول ومرفوض تمامًا من جانب القيادة السياسية ومن جانب الدول العربية، وهو أمر قد يؤدي إلى مزيد من الاضطراب في الإقليم حال طُرح من جانب القيادة الإسرائيلية وأي من الدول الغربية».