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«إرادة جيل»: قمة القاهرة للسلام ودخول المساعدات لغزة دليل على نجاح جهود السيسي

كتب:

سهيلة هاني
10:51 ص | السبت 21 أكتوبر 2023
أمين عام تحالف الأحزاب المصرية

أمين عام تحالف الأحزاب المصرية

قال النائب تيسر مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنه مع دخول المساعدات عبر معبر رفح عمت الفرحة قلوبنا جميعا، وفتحت نافذة أمل جديدة لمساعدة الأشقاء في غزة، ودخول المساعدات خطوة نجاح للرئيس عبد الفتاح السيسي نحو القضية الفلسطينية والاستراتيجية السلمية التي عمل بها منذ اندلاع الأزمة.

دخول المساعدات إلى معبر رفح

ووجه خلال حديثه لـ«الوطن» التحية للسائقين المرابطين منذ عدة أيام، والشباب المتطوعين الذين ساهموا في وصول المساعدات إلى هذه المرحلة، مؤكدا أن هذا المشهد الذي نراه يؤكد  تكاتف المصريين مع الرئيس والقضية الفلسطينية.

قمة السلام 2023

وأشار إلى تزامن دخول المساعدات إلى المعبر مع قمة السلام 2023، التي يحضرها عدد كبير من الدول، يجدد الأمل في حل الأزمة الفلسطينية بطريقة سليمة، وهذا الأمر كانت تسعى له الدولة المصرية من البداية، ونأمل أن نشهد دخول المزيد من المساعدات إلى الاشقاء في غزة لأنهم في أمس الحاجة إليها. 

 

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