برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي يسلم مشروعات لمستفيدي «تكافل وكرامة» بالفيوم

نظم برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادي» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان احتفالية موسعة بمحافظة الفيوم شهدت تسليم 368 مشروعا متناهي الصغر بإجمالي 9.5 مليون جنيه للأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» كمنحة مقدمة من البنك الدولي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالله الأنصاري محافظ الفيوم ومها الحفناوي رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بوزارة التضامن الاجتماعي، ومدحت عبد الرشيد مدير التشغيل الذاتي ونقل الأصول ببرنامج «فرصة» بالوزارة، وطارق محمد الشوربجي وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، و إمام احمد مدير فرع جمعية الأورمان بالفيوم وقيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات التنفيذية.

ويأتي الحدث الذي نظم بنادي محافظة الفيوم في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان الخيرية تحت مظلة برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادي» باستهداف تمكين ودعم مستفيدي البرنامج من أسر تكافل وكرامة.

وتأتى المشروعات في إطار تلبية احتياجات البيئة المحلية وتنمية مشروعات أصحاب الحرف اليدوية والمهنية الصغيرة، وتنوعت ما بين المشروعات التجارية والخدمية وتربية الماشية، وغيرها من المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر في إطار تلبية احتياجات البيئة المحلية مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة بهدف رفع المستوى الاقتصادي للمستفيدين بالقرى المستهدفة.

جدير بالذكر أنَّ برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادي» أحد برامج وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، ويهدف لدعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل في الاندماج في سوق العمل والاستقلال الاقتصادي من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة في التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول في مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم في الانتقال من المساعدات إلى الإنتاج المستقل ماليًا واقتصاديًا ويهدف أيضًا إلى تكوين شبكة من الخدمات والأنشطة تعمل على تعزيز روح العمل والإنتاج.