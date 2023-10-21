السيسي: الوقت الحالي يمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا.. ويختبر إيماننا بقيمة الإنسان

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدء أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة القاهرة للسلام، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور دولي واسع.

وقال الرئيس السيسي في كلمته: «نلتقي اليوم في القاهرة في أوقات صعبة، تمتحن إنسانيتنا قبل مصالحنا، وتختبر عمق إيماننا الدقيق بقيمة الإنسان وحقه في الحياة، وتضع المبادئ التي ندّعي أنّنا نعتنقها موضع التساؤل والفحص».

وتابع الرئيس السيسي: «أقول لكم بصراحة، إنّ شعوب العالم كله تترقب بعيون متسعة، هذه اللحظة التاريخية الدقيقة، اتصالا بالتصعيد العسكري الحالي المستمر منذ السابع من أكتوبر في الأراضي الفلسطينية».