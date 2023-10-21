أشرف زكي: نشكر الرئيس السيسي على مجهوداته في القضية الفلسطينية

حرص الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على دعم أهالي فلسطين، ضد الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد وقوع عدد كبير من الضحايا والشهداء.

أشرف زكي يوجه رسالة خاصة للرئيس السيسي

وقال أشرف زكي فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن القضية الفلسطنية هي قضية كل العرب، وجع شعبها هو وجعنا، وكل الفنانين المصريين يتضمنون مع أهالي فلسطين.

كما وجه أشرف زكي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقفه تجاه القضية الفلسطينية، وعزمه على حلها.

الفنانون يدعمون الموقف المصري تجاه القضية الفلسطنية

يذكر أن أشرف زكي، حضر برفقه مجموعة من الفنايين إلى معبر رفح أمس، فيما خرجت مجموعة أخرى من الفنانين الى الميادين وفى كل أنحاء الجمهورية في مظاهرات حاشدة، حتى يعلنوا تضامنًهم مع الشعب الفلسطيني وتفويضهم الكامل للرئيس السيسي لاتخاذ القرارات التي تحافظ على الأمن القومي المصري.