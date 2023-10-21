رئيس حزب الجيل: الرئيس السيسي أحيا القضية الفلسطينية من جديد 

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن قمة القاهرة للسلام تبحث كيفية إيجاد ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية من رفح المصرية إلى قطاع غزة، كما أنها أول فرصة حقيقية على مستوى دولي وإقليمي لإيجاد حلول للقضية الفلسطينية بعد أن كانت في سبات عميق.

وأضاف رئيس حزب الجيل، خلال لقائه على قناة «الفضائية المصرية والأولى»، أن القمة لتسليط الضوء بشكل قوي على القضية الفلسطينية والتي مر عليها حوالى عقدين من الزمان دون اهتمام محلي أو عربي.

وتابع «الشهابي»: «الرئيس السيسي أحيا القضية الفلسطينية من جديد وسلط الضوء بشكل قوي على المخطط الذي تسعى إسرائيل إليه وهو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.