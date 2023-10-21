الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 109 فلسطينيين بينهم أسرى مفرج عنهم في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الاعتقالات التي تمارسها في الضفة الغربية المحتلة، مستهدفة الفلسطينيين بما فيهم المحررين من سجون ومعتقلات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 109 فلسطينيين، بينهم أسرى محررون من مختلف أنحاء مدن الضفة الغربية المحتلة، من بين المعتقلين، الأسير المحرر عبد الباسط الحروب، وأشرف راجح طه، ويوسف أبو حسين، وجميل طالب العجلوني، ومنجد ذياب الجندي، ومحمود سدر، وأديب القواسمي، والطالبين الجامعيين عبد الله صلاح، ومهند قفيشة، نمر غيث، محمد شريتح، ورأفت ربيع، وعقل ربيع، ويحيى عودة، وعبود عبوش، ووائل جمعة، وخالد شفيق، وعلي حنون، أديب فريد وهدان، وصائب فهمي أبو سليم، وإسلام ماجد دنون، ومحمود عبد القادر أبو سليم، وقيس وهدان.

وأجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي قاطفي الزيتون على مغادرة أراضيهم في قريتي بورين ودوما جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، كما منع جنود الاحتلال مزارعين من بلدة سبسطية شمال غرب المدينة من قطف ثمار الزيتون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

«الصحة العالمية»: ضرورة احترام حرمة أماكن الرعاية الصحية

وفي وقت سابق، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تحذير تلقاه «مستشفى القدس» في قطاع غزة، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب بإخلائه تمهيدا لقصفه، مشددة في بيان على ضرورة احترام حرمة أماكن الرعاية الصحية في جميع الأوقات.