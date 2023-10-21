الهلال الأحمر الفلسطيني: 20 سيارة مساعدات لا تكفي لإنقاذ غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 20 سيارة مساعدات لا تكفي لإنقاذ أهالي غزة المتضررين، ونطالب المزيد.

وأشار الهلال الأحمر، مساء أمس، إلى أنه تلقى تهديدًا من قبل سلطات الاحتلال بقصف مستشفى القدس، وطالبوا بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي تضم أكثر من 400 مريض، ونحو 12 ألف نازح من المدنيين الذين لجأوا إلى المستشفى باعتباره مكانًا آمنًا فضلاً عن الطواقم الطبية.

الهلال الأحمر يطالب بالتحرك الفوري

وطالب العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة جديدة كالتالي حدثت في مستشفى الأهلي المعمداني، كما تحدث مدير عام الهلال الأحمر الفلسطيني، مروان الجيلاني، في وقت سابق، بأنهم يعملون منذ أكثر من أسبوع على الاستعداد لدخول المساعدات الإغاثية لقطاع غزة في أي وقت.