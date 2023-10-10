جيش الاحتلال يواصل حملة الاعتقالات بصفوف الفلسطينيين في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها اليومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، بالتزامن مع عملية «السيوف الحديدية» التي تشنها ضد قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، صباح اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت 8 فلسطينيين من بلدة سعير شمال الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حواجزها العسكرية على كافة مداخل مدينة الخليل وبلداتها.

اعتقال فلسطينيين

وأشارت «وفا»، إلى اعتقال عبد كريم الفروخ، 38 عاما، وثائر حسين الفروخ، 30 عاما، ورائد عزات الفروخ، وعيسى خالد الفروخ، ونمر الفروخ، والشقيقين فيصل ونعيم سليمان الفروخ، كما اعتقل جنود الاحتلال، رأفت الشلالدة.

وفي وقت سابق، أدانت 33 منظمة طلابية في جامعة هارفارد الأمريكية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بسب عدوانها الوحشي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، محملة الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية، فيما اتهم رئيس فنزويلي نيكولاس مادورو، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، وقال إنه يدافع عن الشعب الفلسطيني وعن السلام.

واعتبر رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، في تصريح، أن الفلسطينيين يتعرضون لنظام فصل عنصري جديد «الأبارتهايد»، مشيرا إلى أن منظمة الأمم المتحدة، وضعت في عام 1967، أحكاما لإقامة دولتين فلسطينية وإسرائيلية، وهو ما خالفته جميع حكومات الاحتلال الإسرائيلي.