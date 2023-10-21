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السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث ولن يكون على حساب مصر

كتب:

نرمين عفيفي
12:23 م | السبت 21 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ من يظن أنّ الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال أو القصف، فهو يجهل طبيعة الشعب الأبي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته الافتتاحية في قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة: «أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا، أنّ تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر».

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بقلم نرمين عفيفي