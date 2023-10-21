الرئيس السيسي: أزمة فلسطين غير مسبوقة.. وتتطلب الحيلولة دون اتساع الصراع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ الأزمة الفلسطينية الحالية غير مسبوقة وتتطلب الاهتمام الكامل للحيلولة دون اتساع رقعة الصراع بما يهدد استقرار المنطقة ويهدد السلم الأمن الدوليين، متابعًا «لذلك، فقد وجهت لكم الدعوة اليوم لنناقش معًا ونعمل على التوصل إلى توافق محدد لخارطة طريق تستهدف إنهاء المأساة الإنسانية الحالية وإحياء مسار السلام من خلال عدة محاور».

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023 أنَّ هذه المحاور تبدأ بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإغاثية لأهالي غزة وتنتقل فورًا إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار ثم البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولًا إلى أعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل على أساس مقررات الشرعية الدولية مع العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاضطلاع بمهامها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية

وواصل رئيس الجمهورية: «دعونا نوجه رسالة لشعوب العالم بأن قادته يدركون عظم المسؤولية ويرون بأعينهم فداحة الكارثة الإنسانية ويتألمون من أعماق قلوبهم لكل طفل بريء يموت بسبب صراع لا يفهمه يأتيه الموت بقذيفة أو قصف أو يأتي بطيئا بجرح لا يجد دواءه أو لجوع لا يجد زاده، ونوجه رسالة أمل لشعوب العالم بأن غدا سيكون أفضل من اليوم».