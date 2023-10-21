ملك البحرين: نؤيد الدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية

وجه ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الشكر والتقدير للرئيس المصري على دعوته لعقد قمة القاهرة للسلام، مؤكدًا أن مصر تدعو دائما للسلام وخير الأوطان وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.

وقال ملك البحرين في كلمته: «لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط دون تأمين حقوق الشعب الفلسطيني، وأن معاناة الشعب الفلسطيني تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء الأزمة الخطيرة وتوابعها الإنسانية».

وتابع البحرين: «نتمسك بمبادئ الحوار والنهج السلمي كسبيل وحيد لتسوية النزاعات في المنطقة، نجدد تأييدنا للدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإسهاماتها في القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي »، مؤكدًا أن تطورات الأحداث في غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والظروف الصعبة والقاسية، التي يمر بها تؤكد الحاجة الملحة إلى احتواء هذه الأزمة الخطيرة وتأثيراتها الإنسانية.

وأكد أن الأزمة تتطلب جهدًا دبلوماسيا متواصلا بين كل الأطراف الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، مضيفًا: «يأتي ذلك علاوة على توفير الحماية للمدنيين الأبرياء، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والمياه والوقود والكهرباء والغطاء لغزة بموجب القانون الدولي الإنساني».