السيسي: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تؤكد بكلمات ناصحة وأمينة، أنّ إزاحة شعب كامل من منطقة إلى أخرى ليس حلا للقضية الفلسطينية، والحل الوحيد هو العدل، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم، مثلهم كباقي شعوب الأرض.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الافتتاحية، في قمة القاهرة للسلام 2023، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة.