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السيسي: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة دولتهم المستقلة على أرضهم

كتب:

نرمين عفيفي
12:35 م | السبت 21 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تؤكد بكلمات ناصحة وأمينة، أنّ إزاحة شعب كامل من منطقة إلى أخرى ليس حلا للقضية الفلسطينية، والحل الوحيد هو العدل، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في تقرير المصير والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم، مثلهم كباقي شعوب الأرض.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الافتتاحية، في قمة القاهرة للسلام 2023، المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة.

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بقلم نرمين عفيفي