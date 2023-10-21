الرئيس السيسي: أين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة؟

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الأوضاع الجارية في قطاع غزة، متسائلًا: «أين قيم الحضارة الإنسانية التي شيدناها على امتداد القرون؟ أين المساواة بين أرواح البشر دون تمييز أو تفرقة أو معايير مزدوجة؟

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن مصر منذ اللحظة الأولى انخرطت في جهودا آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في غزة، ولم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني حال دون عمله.

وتابع: «في هذه الظروف القاسية، اتفقت مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام بإشراف وتنسيق كامل مع الأمم المتحدة ووكالة الأونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأن يتم توزيع المساعدات بإشراف الأمم المتحدة على سكان قطاع غزة».

وأكد أن العالم لا يجب أن يقبل استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير، وقد أكدت مصر وتجدد التشديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، إذ إن ذلك يهدف إلى تصفية نهائية للقضية الفلسطينية وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة وإهدار كفاح الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم على مدار 75 عامًا أي عمر القضية الفلسطينية.