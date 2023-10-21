فنانون مصريون عن وصول المساعدات لفلسطين: «لحظة نصر»

حرص عدد من الفنانين واليوتيوبر، على التواجد منذ أمس الجمعة، أمام معبر رفح، انتظارًا لدخول المساعدات، ومن بينهم الفنان المصري محمد مكاوي، الذي كان يتابع ويطمئن متابعيه أولًا بأول منذ ليلة أمس وحتى الآن.

لحظة دخول المساعدات من معبر رفح

وقال الممثل محمد مكاوي، إن الكثيرين سواء متطوعين أو مشاهير، كانوا ينتظرون طوال ليلة أمس لحظة فتح المعبر ودخول المساعدات، وما أن تحققت تلك اللحظة اليوم، عمت أجواء من الفرح، واعتبرها الجميع أنها لحظة نصر.

وكتب محمد مكاوي عبر حسابه على موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»: «الحمد لله يا رب، حصل أخيرًا، معبر رفح الآن أول عربيتين فيهم أدوية والباقيين فيهم المستلزمات الأخرى، يا رب يوصلوا في أسرع وقت لأخواتنا الفلسطينيين».

وعلق عدد من المتابعين، على بوست «مكاوي» ومن بينهم نسرين طافش، رانيا أبو النصر، هاجر الشرنوبي، وفاء عز الدين، إيمان السيد، فرحين بتلك اللحظة العظيمة التي كان الجميع في انتظارها دعمًا لأهل فلسطين.

فنانون: الحمدلله على وصول المساعدات لأهلنا في غزة

كما نشر الفنان حسين نصار، فيديو للحظة دخول المساعدات لمعبر رفح، وكتب: «الحمد لله رب العالمين، المساعدات وصلت إلى أهلنا في غزة، ربنا يحفظهم ويثبتهم يا رب».

وكتبت الكاتبة نورهان أبو بكر عبر «إنستجرام»، في أثناء وجودها بمعبر رفح: «الله أكبر الله أكبر الله أكبر.. بداية دخول الشاحنات من معبر رفح، ودي لسه البداية، بس إن شاء الله الفرحة الكبيرة هتكون بوصول آخر شاحنة لهناك بسلام، الصوت بيفرق.. صوت الحق عالي وبيخوف.. كملوا».

أما عن الفنانين الذين لم يتواجدون في رفح، فعلقوا على دخول المساعدات عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، وكان من بينهم كتبت أيتن عامر التي كتبت: «يارب لك الحمد والشكر».