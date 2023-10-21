برلماني: قمة القاهرة للسلام وفتح معبر رفح بداية انفراج الأزمة الفلسطينية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أن جهود الدبلوماسية المصرية نجحت في فتح معبر رفح، لمرور مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة.

موقف مصري رافض للتعنت الاسرائيلي

وأضاف في تصريحات صحفية أن مصر بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والتواصل المستمر مع القيادات الدولية، تمكنت من إلزام الجانب الإسرائيلي في فتح معبر رفح لنقل المساعدات.

وأشار إلى أن فتح المعبر بداية انفراج الأزمة الفلسطينية، وحل مشكلات الغذاء والدواء والتي أثرت بشكل كبير على أهالي قطاع غزة، بسبب القصف الإسرائيلي الذي أثر على جزء كبير من القطاع، موضحا أن الجهود مستمرة من أجل القضية الفلسطينية، ولحين حصول الفلسطينين على حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

القمة فرصة لحل الأزمة الفلسطينية

وأشار إلى أن قمة السلام التي تشهدها القاهرة اليوم بحضور عدد من قادة وزعماء العالم فرصة قوية في حل الأزمة الفلسطينية، وتفويت الفرصة على الجانب الإسرائيلي في التهجير القسري لأهالي قطاع غزة، ووقف عمليات القتل التي تستهدف المدنيين.

وتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة مزيدا من النجاحات المصرية في إنهاء الأزمة الفلسطينية، والحفاظ على حقوق الشعب لحين استرداد كامل أرضه.