الرئيس الفلسطيني: لن نرحل.. وسنبقى فوق أرضنا

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مجلس الأمن، إلى تحمل المسؤولية لحماية الشعب الفلسطيني، وحصول فلسطين على عضويتها الكاملة به، واعتراف باقي دول العالم بها، والذهاب إلى مؤتمر عالمي للسلام برعاية دولية لتحقيق السلام المنشود.

ووجّه الرئيس الفلسطيني، الشكر خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته واستضافته المؤتمر، كما وجّه الشكر للأطراف المشاركة وكل من يقدم يد العون لشعبنا في هذه الظروف الصعبة والمصيرية، مؤكد: «لن نرحل.. لن نرحل وسنبقى في أرضنا».