«السياحة والسفر»: نؤيد مواقف الرئيس السيسي الداعمة للشعب الفلسطيني

عبر العاملون بالقطاع السياحي في محافظة البحر الأحمر عن تأييدهم لمواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة للشعب الفلسطيني، ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

دعم القضية الفلسطينية

وقال أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، إن العاملين بالسياحة يدعمون مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وقفة تضامنية في شوارع الغردقة

وأشار محمد منصور، المسؤول عن أمن أحد المنتجعات السياحية، إلى أن الغردقة شهدت وقفة تضامنية وخروج آلاف المواطنين لدعم مواقف الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية، حاملين أعلام مصر وفلسطين، وتحولت الشوارع إلى ملحمة وطنية.

دعم مواقف الرئيس السيسي

وأكد عمرو طارق، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، لـ«الوطن»، الثقة الكاملة في مواقف القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاستقرار الذي تشهده الدولة المصرية، والذي انعكس بالإيجاب على القطاع السياحي ودفع عجلة التنمية إلى الأمام.