رئيس المجلس الأوروبي: ندعم جهود مصر لإدخال المساعدات للفلسطينيين

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في بداية كلمته بقمة القاهرة للسلام عن شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على استضافة للقمة، مشددًا على أن الاتحاد الأوروبي أُسس بعد حربين عالميتين، والشجاعة والمسؤولية الدولية هما اللتان ساعدتا على تأسيسه.

وأضاف «ميشيل» في كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023، التي تنقلها قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء: «المادة الثالثة للقانون المؤسس للاتحاد الأوربي تتضمن التضامن وحفظ السلام وحفظ حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل، والالتزام الكامل بالقانون الدولي وحقوق الدول فى تقرير مصيرهم، وهذه هي الطريقة المتبعة من قبل الاتحاد الأوروبي أمام أي أزمة وهذا ما يجب أن نتبناه، وهذا بالطبع ملهم لنا فيما يتعلق بموقفنا حيال ما نراه هذه الأيام».

دعم جهود الوساطة بين الجانبين

وتابع: «ندين الهجوم الذي نفذته حماس ضد إسرائيل، ويجب أن نحشد كافة الجهود للوساطة في هذا الصراع لكي نوقفه، ويجب علينا أن نسلك كل المسالك الممكنة لنحمي المدنيين وخصوصا الأطفال، ونؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، ولكن يجب أن يكون ذلك ضمن إطار القانون الدولي».

دعم جهود مصر في توصيل المساعدات

وأشار إلى ما يحدث في غزة قائلا: «نجتمع اليوم حول مائدة واحدة، لنتناقش ما يمكننا فعله أمام هذه الفئات المهمشة الضعيفة المستضعفة، ويجب أن نكفل لهم حقهم فى المساعدات الإنسانية فى الماء والغذاء والدواء، ومن الضروري أن نتعاون مع السلطات المصرية لكي نمكن الشعب الفلسطيني من الوصول إليها، ونؤكد على حرص الاتحاد الأوروبي لدعم هذه الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، هذه هى مسئوليتنا، ونعمل بجهود متضافرة لكي نتجنب انتشار الصراع ونحتويه وأن نجد حلولًا مشتركة وأعتقد هو الهدف الرئيس للاجتماع».

وتابع: «يجب بذل كافة الجهود ليكون هناك حل مستدام للدولتين، وهي المبادرة التي تمثلها معظم الدول هنا، وهذه المبادرة التي جمعت دول عدة، كل الدول هنا يجب أن تدعم السلطة الفلسطينية التي تمثل الطموحات والمطالب المشروعة لشعبها، ونحن فى سياق يعانون فيه من صعوبات عدة ومعاناة جسيمة وانقسامات وتوترات ومسؤوليتنا كمجتمع دولي أن نتضافر وأن نحاول أن نُرسي السلام في المنطقة وأن نتمسك بهذه القيم واحترام القانون الدولي».