رئيس موريتانيا: استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ينذر بفوضى عارمة بالشرق الأوسط

تقدم محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبادرته القيمة لبحث سبل إنهاء العنف في قطاع غزة.

ما يتعرض له المدنيون العزل في الأراضي الفلسطينية هو جريمة يجب إنهاؤها

وأضاف رئيس موريتانيا، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنَّ ما يتعرض له المدنيون العزل في الأراضي الفلسطينية هو جريمة يجب إنهاؤها، وأن هذا ينفي كل القيم والمبادئ، بما يشهدوا من تدمير وحصار وجرائم صارخة ضد الإنسانية.

خطورة الوضع القائم تستدعي هبة جماعية لإيصال المساعدات العاجلة

وتابع: «خطورة الوضع القائم تستدعي هبة جماعية لإيصال المساعدات العاجلة ووقف الأعمال العدوانية»، داعيًا المجتمع الدولي إلى العمل بجد لإرساء حل الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف أنَّ استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ينذر بفوضى عارمة في الشرق الأوسط، مشددًا على أنَّه لا يمكن التنبؤ بحجم آثارها السلبية على المنطقة والعالم بأسره.