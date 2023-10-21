رئيس وزراء اليونان: مصر والأردن يتصرفان بشجاعة ويرفضان التهجير القسري للفلسطينيين

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن التصعيد الإقليمي يجب أن يتوقف ومصر والأردن عليهما عبء ثقيل وهما يتصرفان بكل شجاعة وجهد ويرفضان بشكل قاطع التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أشكر الرئيس السيسي على هذه القمة، وأن اليونان تدعمها وتدعم عدم التهجير القسري لتحقيق السلام في المنطقة ككل لحماية الحياة البشرية».

وتابع: «علينا أن نوقف بحر الدم وكل الضحايا ونوقف هذه التبعات السلبية، وتقديم المساعدات الإنسانية بلا كلل أو توقف»، متابعًا: «أرحب بفتح ممرات إنسانية من مصر إلى غزة لنقل المؤن اللازمة، وأن يتم تنفيذ ذلك فورا مع تنسيق كل هذه الجهود الشركاء والاتحاد الأوروبي ونسعد بأي مبادرات للسلام ووقف التصعيد.