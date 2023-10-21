فتح معبر رفح وإدخال أول دفعة شاحنات لغزة.. والأقمار الصناعية تظهر اصطفاف القوافل

انطلقت شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة المحتل بعد فتح معبر رفح البري اليوم، إذ جاء ذلك عقب أيام من الانتظار أمام المعبر لتوصيلها لفرق الهلال الأحمر الفلسطيني، وكانت تحمل المستلزمات الطبية والأدوية، فيما تنتظر مئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات أمام المعبر، لعبورها هي الأخرى، وذلك وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

فتح معبر رفح وإدخال أول دفعة شاحنات إلى قطاع غزة

وبعد أن فتح معبر رفح وإدخال أول دفعة شاحنات إلى قطاع غزة، ودخول 20 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية، بدأ شباب الهلال الأحمر المصري والمتطوعون بالتكبير ورفع أعلام فلسطين، في إطار دعم أهالي غزة الذي يعيشون أصعب أيامهم تحت القصف الإسرائيلي المتواصل عليهم منذ السبت قبل الماضي.

صور الأقمار الصناعية تظهر اصطفاف القوافل المنتظرة أمام المعبر

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية اصطفاف قوافل المساعدات الإنسانية عند معبر رفح البري، التي مازالت تنتظر الدخول للقطاع من معبر رفح لاستكمال إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.