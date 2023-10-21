«محامين القليوبية» تنظم وقفة للتنديد بممارسات الاحتلال الإسرائيلي

نظمت نقابة المحامين بشمال القليوبية، اليوم السبت، وقفة تضامنية لدعم الدولة المصرية والشعب الفلسطيني، بحضور مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية، وأعداد من المحامين من أعضاء النقابةز

وشهدت الوقفة الوقوف دقيقة حداد ترحما على أرواح شهداء فلسطين، وردد المشاركون الهتافات المنددة بالاعتداءات الغاشمة للاحتلال الإسرائيلي واستهداف المستشفيات والمدنيين العزل بقطاع غزة.

وأكد مجدي المهدي نقيب المحامين بشمال القليوبية تضامن أسرة المحامين على مستوى القليوبية، وتأييدهم الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء الفسلطينيين من قطاع غزة إلى أرض سيناء.

دعم مواقف الرئيس الداعمة للقضية الفلسطينية

وقال «المهدي»، في بيان، إن نقابة المحامين بشمال القليوبية أعلنت بشكل واضح وصريح دعمها وتأييدها لما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي من مواقف ترفض بشكل قاطع مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتصفية القضية الفلسطينية.

وثّمن «المهدي» الموقف التاريخي والبطولى الذي تتخذه الدولة المصرية طوال الوقت، ومواجهة ضغوط بعض القوى الدولية التي تدعو إلى تهجير الأشقاء الفلسطنيين إلى سيناء في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

دعم القيادة السياسية

في سياق متصل، أصدر نقيب شباب المحامين بشمال القليوبية وأمين شباب حزب الوفد بالقليوبية، بيانا، أكد فيه على دعم القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنحه التفويض الشعبي الكامل بكل ثقة وكل اعتزاز لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي المصري.