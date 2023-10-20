مسيرات حاشدة في البحيرة لدعم القضية الفلسطينية.. القدس عربية

شهدت محافظة البحيرة اليوم، مسيرات حاشدة ومظاهرات لدعم القضية الفلسطينية وتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في القضية الفلسطينية، إذ توافد الآلاف من مختلف مدن ومراكز المحافظة إلى ميدان جلال قريطم عقب صلاة الجمعة.

مسيرات دعم القضية الفلسطينية في البحيرة

وحمل أهالي محافظة البحيرة أعلام دولة فلسطين كما رددوا عبارات «لا تهجير ولا توطين أهل فلسطين لأرض فلسطين»، وشهدت أيضا شوارع مدينة دمنهور العديد من المسيرات على مدار الساعات الماضية.

وأعرب أهالي محافظة البحيرة عن رفضهم لتهجير الأشقاء في فلسطين حفظاً على القضية الفلسطينية، إذ أشار محمد نبيل أحد أهالي مدينة دمنهور قائلا «القضية الفلسطينية قضية كل العرب ومش هنتخلى عنها.. القدس عربية».

أهل البحيرة يؤيدون قرار الرئيس في القضية الفلسطينية

وتابع «نبيل» قائلاً: «كلنا مع الرئيس في أي قرار يتعلق بالقضية الفلسطينية احنا بنفوض الرئيس في اتخاذ الإجراءات الصحيحة تجاه القضية الفلسطينية».

والتقط يوسف داوود أطراف الحديث قائلا: «نزلنا ندعم أخواتنا في فلسطين وندعم قرارات الرئيس في القضية الفلسطينية مش هنتخلى عن أهلنا في غزة».

كان نظمت العديد من القوى السياسية في محافظة البحيرة مسيرات حاشدة أيضا اليوم الجمعة لدعم القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى مسيرات مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة ومديرية الصحة.