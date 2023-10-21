كندا تحذّر من تدهور الوضع في غزة.. وتتبرع بـ10 ملايين دولار لإدخال المساعدات

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، دعم بلادها للسلام بين فلسطين وإسرائيل، ووقف التصعيد في قطاع غزة، وفتح ممرات إنسانية لإدخال المساعدات إلى القطاع، محذّرة من تدهور الوضع في ظل عدم دخول المساعدات.

وأضاف جولي، خلال كلمتها في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُبث على الهواء مباشرة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ بلادها ستتبرع بـ10 ملايين دولار لتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة، مشيرة إلى التزام بلادها بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بما يشمل حل إقامة الدولتين.

وتابعت وزيرة الخارجية الكندية: «في أوقات الأزمات والحروب يجب علينا احترام القانون الإنساني والدولي، والحفاظ على حياة المدنيين، كي يعيشوا في سلام وأمان وكرامة دون خوف».