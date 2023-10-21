رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موسى فكي: هناك حرب شعواء على غزة.. ولم يسبق تدمير منطقة مثلها

كتب:

هانى حسن
02:14 م | السبت 21 أكتوبر 2023
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

قال موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، «إننا في الاتحاد الأفريقي طلبنا الوقف الفوري للعنف ولتعبئة الدعم الإنساني من ماء وغذاء ودواء، إلى الشعب الفلسطيني».

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة: «هناك حرب شعواء على غزة، ولم يسبق أن تمّ تدمير منطقة مثلها، ندعو إلى إطلاق سراح الرهائن المدنيين خاصة النساء والأطفال».

اقرأ المزيد:

رئيس حكومة إسبانيا: قمة القاهرة للسلام أول خطوة في مشوار السلام بالشرق الأوسط

الرئيس الفلسطيني من قمة القاهرة للسلام: سنبقى صامدين على أرضنا رغم التحديات

رئيس جنوب أفريقيا من قمة القاهرة للسلام: نرفض مقتل المدنيين وحصار غزة

ملك البحرين: نؤيد الدور المحوري لمصر بقيادة الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية
بقلم هانى حسن