موسى فكي: هناك حرب شعواء على غزة.. ولم يسبق تدمير منطقة مثلها

قال موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، «إننا في الاتحاد الأفريقي طلبنا الوقف الفوري للعنف ولتعبئة الدعم الإنساني من ماء وغذاء ودواء، إلى الشعب الفلسطيني».

وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام بالعاصمة الإدارية الجديدة: «هناك حرب شعواء على غزة، ولم يسبق أن تمّ تدمير منطقة مثلها، ندعو إلى إطلاق سراح الرهائن المدنيين خاصة النساء والأطفال».