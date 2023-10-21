«القاهرة الإخبارية» تعرض فيلما تسجيليا عن حرب غزة.. «ورا الجدار كله دمار» (فيديو)
كتب:
يارا أشرف
03:37 م | السبت 21 أكتوبر 2023
فيلم تسجيلي عن الحرب في غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيلما تسجيليا عن الحرب في غزة ومدى تأثيرها السلبي على الأبرياء من الأطفال والأسر، حيث أبرز الفيلم، حالة طفل فلسطيني صغير مصاب ويحكي ما حدث له بسبب القصف الإسرائيلي.
وأظهر الفيلم، الوضع في غزة بعد القصف الإسرائيلي المتواصل والمتكرر، مصحوبا بأغنية «كنت هناك».
ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم مختلف الدول حول العالم ويترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.