«القاهرة الإخبارية» تعرض فيلما تسجيليا عن حرب غزة.. «ورا الجدار كله دمار» (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، فيلما تسجيليا عن الحرب في غزة ومدى تأثيرها السلبي على الأبرياء من الأطفال والأسر، حيث أبرز الفيلم، حالة طفل فلسطيني صغير مصاب ويحكي ما حدث له بسبب القصف الإسرائيلي.

وأظهر الفيلم، الوضع في غزة بعد القصف الإسرائيلي المتواصل والمتكرر، مصحوبا بأغنية «كنت هناك».

ويأتي ذلك تزامنا مع انعقاد قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم مختلف الدول حول العالم ويترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي.